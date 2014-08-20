《香港报摘》--信报8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
--首家公布业绩的国有大型银行中国银行 上半年纯利按年增长11.2%，大致符合市场预期，但中行第二季持续作出较多贷款拨备，以致次季纯利按季轻微倒退2.2%。中行管理层昨天在记者会上称，下半年信贷风险管理压力仍然很大。
* 其他：
--施罗德香港亚洲多元化资产产品业务主管高泰乐（Garth Taljard）展望，新兴市场经济前景乐观，并于年初上调对亚洲市场的增长预测。他坦言，虽然环球股票市场已连续六年牛市，令调整机会增加，但股票市场的估值仍然吸引。
--据出席投资者会议的分析师引述361度 管理层在透露，公司计划拓展海外市场，9月将在巴西开设首家分店；并预计下半年业务将保持复苏趋势，同店销售增幅有望高于上半年的低单位数字，全年业绩将较去年有显着改善。
--英皇国际 执行董事张炳强表示，本地零售旺区租金下调，其中二三线店舖面临的压力最大，但由于旗下商舖租约较长，短期内租金水平有望持平，预计最快在2015至2016年租金才下调。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申