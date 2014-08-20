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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:11 BJT

《香港报摘》--信报8月20日

* 要闻版头条：

--首家公布业绩的国有大型银行中国银行 上半年纯利按年增长11.2%，大致符合市场预期，但中行第二季持续作出较多贷款拨备，以致次季纯利按季轻微倒退2.2%。中行管理层昨天在记者会上称，下半年信贷风险管理压力仍然很大。

* 其他：

--施罗德香港亚洲多元化资产产品业务主管高泰乐（Garth Taljard）展望，新兴市场经济前景乐观，并于年初上调对亚洲市场的增长预测。他坦言，虽然环球股票市场已连续六年牛市，令调整机会增加，但股票市场的估值仍然吸引。

--据出席投资者会议的分析师引述361度 管理层在透露，公司计划拓展海外市场，9月将在巴西开设首家分店；并预计下半年业务将保持复苏趋势，同店销售增幅有望高于上半年的低单位数字，全年业绩将较去年有显着改善。

--英皇国际 执行董事张炳强表示，本地零售旺区租金下调，其中二三线店舖面临的压力最大，但由于旗下商舖租约较长，短期内租金水平有望持平，预计最快在2015至2016年租金才下调。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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