《香港报摘》--信报8月21日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
* 要闻版头条：
--屯门地价近月屡创新低，但上周截标的两幅屯门小型用地，昨同以高出估值上限逾一成的价格批出，其中位置较接近小榄乐翠街用地，爆冷由泛海国际 主席冯兆滔家族击败23个财团，以私人名义投得，每方尺楼面地价高达1.16万港元，创该区新纪录。
* 其他：
--主要收入来自内地的贵价男装商利邦 受累收入下跌，以及人民币贬值带来汇兑亏损，中期纯利按年大跌47.3%。行政总裁Richard Samuel Cohen称，7月内地同店销售已恢复至正增长，有信心下半年将能保持。
--受诺奇 大股东兼董事长丁辉涉嫌私吞巨款及潜逃事件拖累，曾担任诺奇上市保荐人的建银国际，遭计划今年在港上市的中国国际金融（中金）取消其保荐人资格。
--龙源电力 总经理李恩仪表示，年内可保证新增投产1.5吉瓦风电装机容量，并且预计风电的标杆电价（又称基准电价）暂时不会下调。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(