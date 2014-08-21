《香港报摘》--信报8月21日

* 要闻版头条：

--屯门地价近月屡创新低，但上周截标的两幅屯门小型用地，昨同以高出估值上限逾一成的价格批出，其中位置较接近小榄乐翠街用地，爆冷由泛海国际 主席冯兆滔家族击败23个财团，以私人名义投得，每方尺楼面地价高达1.16万港元，创该区新纪录。

* 其他：

--主要收入来自内地的贵价男装商利邦 受累收入下跌，以及人民币贬值带来汇兑亏损，中期纯利按年大跌47.3%。行政总裁Richard Samuel Cohen称，7月内地同店销售已恢复至正增长，有信心下半年将能保持。

--受诺奇 大股东兼董事长丁辉涉嫌私吞巨款及潜逃事件拖累，曾担任诺奇上市保荐人的建银国际，遭计划今年在港上市的中国国际金融（中金）取消其保荐人资格。

--龙源电力 总经理李恩仪表示，年内可保证新增投产1.5吉瓦风电装机容量，并且预计风电的标杆电价（又称基准电价）暂时不会下调。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘