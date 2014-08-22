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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:06 BJT

《香港报摘》--信报8月22日

* 要闻版头条：

--汇丰中国8月PMI逊预期，以及美国联储局官员倾向提早加息，港股受两个负面消息夹击，结束四连升，失守25,000点关。市场人士认为，港股此番仅借势调整，下周期指结算有望重返25,000点以上。

* 其他：

--前政务司司长许仕仁与新鸿基地产 高层涉嫌贪贿案，控方昨天当庭披露许仕仁的财务状况，显示他于2005至2009年担任政务司司长及行政会议成员期间，差不多每月都是入不敷支，期内总收入约1,130万港元，但总开支达3,240.1万港元，几近收入的三倍。

--透过私募股权基金持有阿里巴巴 股份的中国动向 中期收入及毛利率均见下跌，反映主业体育用品销售仍待改善；但受惠于处置附属公司等其他收益上升，带动纯利微增4.3%。

--熔盛重工 宣布，以21.84亿港元收购吉尔吉斯大陆油气60%股权，代价将以配售14亿股新股支付，每股作价1.56港元。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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