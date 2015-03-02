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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:33 BJT

《香港报摘》--经济日报3月2日

* 要闻版头条：

--恒指上周五25,000关得而复失，尽管人行减息可望带动股市向上，惟投资者担心经济下行及通缩风险，加上外围不稳，港股短线上升动力有限。

* 其他：

--于内地经营大卖场的高鑫零售 公布去年纯利按年增4.8%至29.1亿元人民币，毛利率为22.9%，按年增加1.3个百分点；毛利率录得增长，主因商品组合得宜，以及欧尚、大润发两大品牌进一步提升共同谈判所带动。

--金管局出招后首个周末，二手住宅交投急停，10大屋苑仅录得三宗成交。惟二手楼价未见大幅回落。

--摩根资产管理副总裁兼市场策略师谭慧敏认为，国企改革是两会行情中，最主要的投资主题之一，由于改革与重磅股的关系较密切，所以看好重磅股会跑赢中小型股份。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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