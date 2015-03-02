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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:49 BJT

《香港报摘》--信报3月2日

* 要闻版头条：

--金管局上周五突然再度为楼市加辣，过去两天一手成交仅得九宗，较春节前一周的正常日子大减55%。但市民参观新盘示范单位热情未见冷却，市场消息称，长实 红磡楼盘＂悦目＂累积收票724张，较首批52个超额认购近13倍。

* 其他：

--人民银行于全国两会本周召开前夕宣布再度减息，经济师普遍认为，农历新年假期甫结束，人行便决定减息，主要为应对当前内地经济增长放缓压力及通缩风险加大；并预计减息对内银的影响属中性，而内险、中资券商及部分内房企业则有望进一步受惠。

--身兼全国政协委员的香港立法会金融服务界议员张华峰表示，他将在两会上提案，建议降低内地散户开户门槛，以优化＂沪港通＂，他亦会争取将恒生小型股指数纳入估计今年下半年启动的＂深港通＂。

--经营便服连锁店的UNIQLO的迅销 首席财务官冈崎健表示，若日圆持续贬值，成本上涨，该公司在日本市场或会加价。今年将加快开拓海外市场，包括每年在大中华区新增100间店舖。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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