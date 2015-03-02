《香港报摘》--信报3月2日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 要闻版头条：
--金管局上周五突然再度为楼市加辣，过去两天一手成交仅得九宗，较春节前一周的正常日子大减55%。但市民参观新盘示范单位热情未见冷却，市场消息称，长实 红磡楼盘＂悦目＂累积收票724张，较首批52个超额认购近13倍。
* 其他：
--人民银行于全国两会本周召开前夕宣布再度减息，经济师普遍认为，农历新年假期甫结束，人行便决定减息，主要为应对当前内地经济增长放缓压力及通缩风险加大；并预计减息对内银的影响属中性，而内险、中资券商及部分内房企业则有望进一步受惠。
--身兼全国政协委员的香港立法会金融服务界议员张华峰表示，他将在两会上提案，建议降低内地散户开户门槛，以优化＂沪港通＂，他亦会争取将恒生小型股指数纳入估计今年下半年启动的＂深港通＂。
--经营便服连锁店的UNIQLO的迅销 首席财务官冈崎健表示，若日圆持续贬值，成本上涨，该公司在日本市场或会加价。今年将加快开拓海外市场，包括每年在大中华区新增100间店舖。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率