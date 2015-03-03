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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报3月3日

* 要闻版头条：

--港府成立的长远财政计划工作小组，为应对人口老化造成的结构性赤字危机，提出多项建议，其中包括未来20年，出售腾空的高级公务员宿舍单位及九幅用地，估值590亿港元。

* 其他：

--高鑫零售 首席执行官梅思勰预计，今年零售业整体表现难胜去年，但公司仍会按原定计划，每年增设50至60家门店，并主力发展电子商贸平台。

--继上周五推出三项逆周期措施后，金管局在相关细节上进一步收紧，以提高业主供款能力要求，主要针对二按市场。倘透过按揭保险计划或二按造八成或以上按揭，供款入息比率上限划一下调5个百分点。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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