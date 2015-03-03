《香港报摘》--信报3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
* 要闻版头条：
--香港金融管理局发出新指引针对二按，令同一价格物业，买家若选以承造多于八成按揭，按照相同按揭利率及供款年期计算，每月最低收入必须提高，才有望申请按揭过关，变相在上周出台的＂辣招＂之上再施紧箍咒。
* 其他：
--信义玻璃 行政总裁董清世表示，去年行业产能过剩致浮法玻璃价格下跌5%至10%，但最困难的一年已过去，今年展望非常乐观。
--消息透露，由于仍有技术问题待解决，香港航空料须延迟至下半年才可展开招股程序，而该公司的上市申请亦正式被视为失效。
--霸王国际 控告壹传媒 旗下刊物《壹周刊》2010年一篇报道诽谤，索偿逾5.6亿港元，案件昨在高等法院开审。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9