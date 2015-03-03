《香港报摘》--信报3月3日

* 要闻版头条：

--香港金融管理局发出新指引针对二按，令同一价格物业，买家若选以承造多于八成按揭，按照相同按揭利率及供款年期计算，每月最低收入必须提高，才有望申请按揭过关，变相在上周出台的＂辣招＂之上再施紧箍咒。

* 其他：

--信义玻璃 行政总裁董清世表示，去年行业产能过剩致浮法玻璃价格下跌5%至10%，但最困难的一年已过去，今年展望非常乐观。

--消息透露，由于仍有技术问题待解决，香港航空料须延迟至下半年才可展开招股程序，而该公司的上市申请亦正式被视为失效。

--霸王国际 控告壹传媒 旗下刊物《壹周刊》2010年一篇报道诽谤，索偿逾5.6亿港元，案件昨在高等法院开审。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。