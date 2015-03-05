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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报3月5日

* 要闻版头条：

--为庆祝汇丰 成立150周年推出的纪念钞，尚未发行已见热炒之势。中外炒家昨已蠢蠢欲动，淘宝网上更已有卖家接受预订，订金达2,000元人民币。

* 其他：

--澳门博彩业上月博彩收入回到四年前水平，银河娱乐 副主席吕耀东表示，随着银河二期等新赌场陆续开幕，有信心年中至年底，澳门博彩业好转。

--恒盛地产 公布，截至昨日，由董事长张志熔全资拥有的美年国际仍未向董事会提出正式私有化要约，但获知会对方正积极向金融机构寻求融资批准。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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