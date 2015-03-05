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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:40 BJT

《香港报摘》--信报3月5日

* 要闻版头条：

--新地 以每平方尺楼面地价3,864港元投得靠近吐露港公路的大埔白石角博研路用地，高于市场估值上限7%，较去年批出两幅更优质的临海地更高出8.8%和17%。新地计划投资80亿港元在该区兴建中小型住宅项目。

* 其他：

--澳门经济财政司司长梁维特称，澳门经济与内地同样出现新常态，自去年第四季开始，消费模式有所调整，旅客从高消费转为理性消费，在新常态下，博彩收入要在短时间内奇蹟地回到以往水平是不太现实。

--富智康 母公司富士康推出网上商城试用网站，出售自家生产的电子产品及其他品牌产品，与阿里巴巴 及京东商城 等中国电子商务巨人竞争，并计划三年内，购物网站销售额超过京东。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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