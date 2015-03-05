《香港报摘》--信报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条：
--新地 以每平方尺楼面地价3,864港元投得靠近吐露港公路的大埔白石角博研路用地，高于市场估值上限7%，较去年批出两幅更优质的临海地更高出8.8%和17%。新地计划投资80亿港元在该区兴建中小型住宅项目。
* 其他：
--澳门经济财政司司长梁维特称，澳门经济与内地同样出现新常态，自去年第四季开始，消费模式有所调整，旅客从高消费转为理性消费，在新常态下，博彩收入要在短时间内奇蹟地回到以往水平是不太现实。
--富智康 母公司富士康推出网上商城试用网站，出售自家生产的电子产品及其他品牌产品，与阿里巴巴 及京东商城 等中国电子商务巨人竞争，并计划三年内，购物网站销售额超过京东。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。