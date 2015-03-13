版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:04 BJT

《香港报摘》--经济日报3月13日

* 要闻版头条：

--中国内地2月新增贷款达1.02亿元人民币，广义货币供应（M2）增长12.5%，均远超预期；而1万亿元债务置换额度也已下达，刺激沪综指 上涨1.8%，触及一个半月新高。

* 其他：

--为降低强制性退休基金管理收费水平，积金局落实强积金的“核心基金”方案细节，初步建议管理费上限为0.75%，投资风险随年龄下降，估计明年底前推出。

--自上月底金管局进一步收紧楼按后，十大屋苑股价升幅放缓，其中鰂鱼涌康怡花园更微跌0.14%。

--中移动 获得瑞银将已维持两年的“沽售”评级上调为“中性”，目标价由75港元升至110港元，因看好今年盈利改善。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (发稿 周哲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐