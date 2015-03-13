《香港报摘》--经济日报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 要闻版头条：
--中国内地2月新增贷款达1.02亿元人民币，广义货币供应（M2）增长12.5%，均远超预期；而1万亿元债务置换额度也已下达，刺激沪综指 上涨1.8%，触及一个半月新高。
* 其他：
--为降低强制性退休基金管理收费水平，积金局落实强积金的“核心基金”方案细节，初步建议管理费上限为0.75%，投资风险随年龄下降，估计明年底前推出。
--自上月底金管局进一步收紧楼按后，十大屋苑股价升幅放缓，其中鰂鱼涌康怡花园更微跌0.14%。
--中移动 获得瑞银将已维持两年的“沽售”评级上调为“中性”，目标价由75港元升至110港元，因看好今年盈利改善。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (发稿 周哲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-