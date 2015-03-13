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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:29 BJT

《香港报摘》--信报3月13日

* 要闻版头条：

--政府将立法管控强积金收费，管理费上限为0.75%，连同其他开支的基金开支比率不得超过1%（现为1.65%）。

* 其他：

--永隆银行推出4.4厘人民币定期存款计划后，中信银行国际随即宣布将3至12个月人民币定存年利率息划一为4.5厘，为市场最高水平。

--俊文宝石 拟斥资六亿港元全面收购中药零售商东方红，并建议进行股本重组及供股。

--滙丰控股 再卷入洗黑钱指控。据《华尔街日报》报道，包括滙控美国子公司在内的4家银行向Banca Privada d'Andorra提供代理银行账户，而BPA被美国财政部金融刑事政法网列为主要的洗黑钱嫌疑对象。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲/雷美珍；审校 黄凯)
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