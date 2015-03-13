《香港报摘》--信报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 要闻版头条：
--政府将立法管控强积金收费，管理费上限为0.75%，连同其他开支的基金开支比率不得超过1%（现为1.65%）。
* 其他：
--永隆银行推出4.4厘人民币定期存款计划后，中信银行国际随即宣布将3至12个月人民币定存年利率息划一为4.5厘，为市场最高水平。
--俊文宝石 拟斥资六亿港元全面收购中药零售商东方红，并建议进行股本重组及供股。
--滙丰控股 再卷入洗黑钱指控。据《华尔街日报》报道，包括滙控美国子公司在内的4家银行向Banca Privada d'Andorra提供代理银行账户，而BPA被美国财政部金融刑事政法网列为主要的洗黑钱嫌疑对象。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲/雷美珍；审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-