《香港报摘》--其他报纸重要消息3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 明报：
--市场盛传，上海商业银行近日刚以10亿港元购入新鸿基地产 于新界葵涌的九龙贸易中心（KCC）四层楼面作后勤办工室之用，涉及总面积约10万平方尺。
--据澳门传媒报导，澳门励骏创建 联席主席周锦辉称，预计博彩业仍有两年调整期，具体长短需视乎交通配套发展，希望港珠澳大桥开通后可透过香港机场带动国际客流。
* 苹果日报：
--亚洲电视卖盘一直未有着落，上月初突然爆出一间名不经传的公司ECrent声称已拥有亚视逾五成股权，但亚视执董叶家宝称未收到清盘的消息。
*东方日报
--外电报导，代表佳兆业 境外债权人的律师透露，境外债权人不满意公司提出的债务重组方案，特别是将债券还款期延长五年，要求争取较佳条款，佳兆业暂无就此回应。
--港交所 与中银香港 、汇丰 等合资的场外结算公司需要首度发行新股集资3.52亿港元，以应付日常营运，因香港对于场外衍生产品的结算只是自愿参与，未落实强制性结算，导致营运一年多的场外结算公司生意量较少。
*文汇报
--恒发洋参 宣布进军毛利率较高的下游业务，将与Nature Holdings、Beauty Creation、Masuda等3间日企合作，开发西洋人参保健品、化妆品及清酒，主攻中高级市场。
*大公报
--特步 集团主席兼首席执行官丁冰波透露，为进一步发展电商业务，未来将推出更多网上独家发售产品及应季产品。公司同时公布今年第三季订货会订单金额较去年同期录得单位数升幅，而去年第四季的同店销售有中单位数升幅。
*星岛日报
--香港区业务为滙丰控股 的“金蛋”，滙丰亚太区副主席兼行政总裁王冬胜表示，滙丰香港并无裁员压力，也不会冻薪。
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲/雷美珍；审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-