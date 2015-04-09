《香港报摘》--经济日报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
* 要闻版头条：
--北水涌港，首次抢光＂港股通＂额度。国际指数公司MSCI亚洲研究总监兼董事总经理谢征傧表示，沪港通总额度愈多愈好，不少基金特别是指数基金更希望取消每日额度。
* 其他：
--金管局昨宣布今年普遍员工固定薪酬加幅4.7%，较去年略为增加；另拨出相当于固定薪酬的0.8%，以奖励表现出色的员工。
--TCL通讯 执行董事兼首席运营官王激扬估计，今年全中国市场手机销售约4亿部，其中功能手机及3G手机应占约1亿部，认为TCL通讯有能力取得约1,500万部的销售，市场占有率约5%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。