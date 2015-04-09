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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报4月9日

* 要闻版头条：

--北水涌港，首次抢光＂港股通＂额度。国际指数公司MSCI亚洲研究总监兼董事总经理谢征傧表示，沪港通总额度愈多愈好，不少基金特别是指数基金更希望取消每日额度。

* 其他：

--金管局昨宣布今年普遍员工固定薪酬加幅4.7%，较去年略为增加；另拨出相当于固定薪酬的0.8%，以奖励表现出色的员工。

--TCL通讯 执行董事兼首席运营官王激扬估计，今年全中国市场手机销售约4亿部，其中功能手机及3G手机应占约1亿部，认为TCL通讯有能力取得约1,500万部的销售，市场占有率约5%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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