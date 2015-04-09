《香港报摘》--信报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
* 要闻版头条：
--北水疯狂南下扫货，恒指昨天飙近千点，期指夜市接力爆上，一度迫近27,000点关，收市升越26,800点；港股今日有望再闯高峰。
* 其他：
--越秀集团去年完成收购的创兴银行 ， 其三藩市分行将转作代表处。消息指出，由于创银母公司并非金融机构，故其三藩市分行未获当地监管机构续牌。
--匹克体育 公布，2015年第四季度订货会订单总额（按批发价格计算）与2014年同季相比录得中度（10%至20%）增长，主要受惠于该集团在提升品牌、产品专业性和功能性的持续努力。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。