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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:31 BJT

《香港报摘》--信报4月9日

* 要闻版头条：

--北水疯狂南下扫货，恒指昨天飙近千点，期指夜市接力爆上，一度迫近27,000点关，收市升越26,800点；港股今日有望再闯高峰。

* 其他：

--越秀集团去年完成收购的创兴银行 ， 其三藩市分行将转作代表处。消息指出，由于创银母公司并非金融机构，故其三藩市分行未获当地监管机构续牌。

--匹克体育 公布，2015年第四季度订货会订单总额（按批发价格计算）与2014年同季相比录得中度（10%至20%）增长，主要受惠于该集团在提升品牌、产品专业性和功能性的持续努力。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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