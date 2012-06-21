基金经理称欧元区危机未必是坏事

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透芝加哥6月20日电---富兰克林坦伯顿全球债券基金经理人Michael Hasenstab周三称，欧债危机看似坏事，其实是件好事。他对美元资产的避险功能则不以为然。
他在2012年晨星投资会议上称，欧洲债务危机表明，欧洲受重创，是由於未建立财政联盟，且各国之间缺乏竞争和整合。
他并指出，处理欧元区危机非常棘手，但并非“世界末日大决战”。但他认为，意大利应重点关注结构性改革，因该国若发生信贷危机，会构成重大风险。
他认为，投资美国资产尤其是投资美国公债，无异於一场灾难，因美国货币宽松政策导致信贷泛滥。
他管理下的富兰克林坦伯顿全球债券基金，在过去10年中平均年回报率10.65%，傲居美国开放式世界债券基金中表现最佳的1%基金之列。
他并称，若中国经济严重下滑，将令人非常担心，但他认为中国不大可能出现“重大政策失误”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
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