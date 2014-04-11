腾讯设立50亿美元全球中期票据计划

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
路透香港4月11日 -中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)称，公司设立50亿美元的全球中期票据计划，以提高中长期融资或资本管理的灵活性及效率。
腾讯周四晚间在联交所一份声明中称，该计划仅可向专业投资者发行本金额最多50亿美元（或其他货币的等值金额）的一系列票据，发行所得款项基本用作一般企业用途。
“计划乃为了让票据得以不时提取而设立，而本公司目前无意提取计划的全部金额。”腾讯并称，计划项下的票据本金额及提取时间须取决于多项因素而定，包括但不限于市场状况及其企业需求。
腾讯已委任德意志银行(DBKGn.DE)为计划的安排行。
该股周四收报563港元，过去一个月累计跌逾8%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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