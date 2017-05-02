腾讯加速推动人工智能 将在西雅图设立研究实验室

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港5月2日 - 中国社交媒体及游戏巨头腾讯控股(0700.HK)周二称，该公司将在美国西雅图设立一处人工智能(AI)研究室，由前微软研究员、现任腾讯AI实验室副主任俞栋担任负责人。
该公司称，俞栋将主管这个新实验室，并推动腾讯在语音识别及自然语言理解等领域的研究。
俞栋是语音识别与深度学习领域的专家，在加入腾讯之前，曾是微软研究院语音和对话组首席研究员。
据腾讯透露，俞栋将寻求为西雅图实验室打造一支由大约20人组成的团队。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。