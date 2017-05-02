腾讯加速推动人工智能 将在西雅图设立研究实验室

路透香港5月2日 - 中国社交媒体及游戏巨头腾讯控股(0700.HK)周二称，该公司将在美国西雅图设立一处人工智能(AI)研究室，由前微软研究员、现任腾讯AI实验室副主任俞栋担任负责人。

该公司称，俞栋将主管这个新实验室，并推动腾讯在语音识别及自然语言理解等领域的研究。

俞栋是语音识别与深度学习领域的专家，在加入腾讯之前，曾是微软研究院语音和对话组首席研究员。

据腾讯透露，俞栋将寻求为西雅图实验室打造一支由大约20人组成的团队。(完)