腾讯、阿里巴巴之争串起中国经济下一个未来--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)

就像金庸笔下《倚天屠龙记》里的倚天剑与屠龙刀一般，进入马年，中国十三亿人都关注着双马之争。这两个马，一个是腾讯的马化腾，一个是阿里巴巴的马云，他们带领了腾讯与阿里巴巴，从电子商务、社交、旅游到学习，再由虚拟的互联网一路打到实体世界，双马之争串起了中国经济的下一个未来。

最近中国各地流行一个笑话：马云把去年十一月一日光棍节人民币一天三五○亿元的消费，变成了马云的「淘宝节」；而马化腾则把中国的春节变作微信的「红包节」。前者指的是以Ｂ２Ｂ（Business toBusiness）起家的阿里巴巴在电子商务极高的市占率，旗下天猫商城在网路零售市占率逾五成，淘宝网在个人网购领域占八○％，随着中国智慧型手机的普及和移动互联网的快速发展，二○一三年在中国的线上购物市场，手机支付席卷了全中国。

在中国城市的大街上，在地铁站、咖啡厅，放眼望去都是低头族，年轻人时时刻刻都低着头在滑手机，他们正透过移动互联网追看电视电影，玩微博、微信聊天或购物、缴费；单单是一三年阿里巴巴旗下的线上支付系统支付宝，以超过人民币九千亿元的手机支付金额，打败美国PayPal，成为全世界最大的第三方支付。

**马云创造「光棍」奇蹟，马化腾「抢红包」急起直追**

支付宝最近发布「二○一三年全民年度对帐单」，显示去年移动端的支付宝钱包用户数年成长五四七％，用户透过支付宝钱包进行转帐、缴费、还款、储值，服务总数量超过五亿笔。去年光棍节、天猫、淘宝成交金额达人民币三五○亿元，有人称这是马云淘宝节，值得正视的是，单单手机支付金额就超过人民币一一三亿元。

而从支付宝公布的年度支付帐单和淘宝公布的「二○一三年中国年度关键词」，就构成了中国全民消费地图，像去年一年，中国人均网上支出都超过人民币一万元大关；其中，浙江义乌的人均网上支出超过人民币四万元，而淘宝公布的一三年关键词，因为中国霾害严重，新上榜的「霾单」（指人民为防雾霾而支出的消费数据），成了淘宝一三年年度消费新的关键词，这些都是马云改变中国的具体代表作。

至于马化腾掀起的中国「微信红包节」，指的是今年农历春节期间，腾讯利用移动通讯平台微信推出「微信红包」，藉着微信平台，派发春节时尚的红包，使用者只要透过银行卡连结微信帐号，便可向指定的朋友派发红包，或向连结的朋友「群组」派发随机金额的红包，让群组里的朋友来争抢。收到红包的一方，只要有银行卡帐号，便可拿到钱。

微信的派发红包，只是一个简单意念，有中国传统节庆的习俗，又加上游戏创意，完全符合游戏的两大特质：一是有争夺的元素，二是令人感到好奇。发红包是一个简单的意念，但是用微信平台、群组概念演化成了社交游戏，完全打中用户胃口，让微信平台暴红。

微信派发红包，让每个人加入微信平台，必须使用银行帐号。据统计，这次春节有八百万人参与抢红包，有超过四千万个红包在微信平台飞来飞去；有人民币两亿元在微信平台流动，意外造就了微信支付系统，也让腾讯搭建的互联网金融逐渐成形。

微信发红包，最后统计有超过两亿人的银行资料被腾讯网罗到手，腾讯只花了几天的时间，就达成了支付宝及余额宝花了超过八年时间才达成的数字。微信后发先至，也让人意识到这次脸书花了一九○亿美元买下五十五名员工的WhatsApp，移动通讯应用平台的价值进一步浮现，而微信有六亿人使用，含盖了游戏、支付、Ｏ２Ｏ(Online toOffline)等功能，价值远远在WhatsApp之上。马化腾从ＱＱ开跑，下一个在互联网金流可能掀起更大风浪。至此，中国经济已完全笼罩在双马之争的轮廓底下。

**手机网民崛起，双马之争让中国经济出现新形态**

其实双马之争在数年前已经开始了，只是进入一四年，双马之争更加白热化，移动领域之争才是关键。中国互联网路信息中心（ＣＮＮＩＣ）最新出炉的报告显示，中国手机网民首度突破五亿大关，到一三年底止，中国的网民有六．一八亿人，较一二年又增加五三五八万人，约一成；但手机上网的网民超过五亿人，比起一二年的四．二亿人，又成长一九．一％。使用手机上网的网民占总体网民比率七三．三％。这等于说，手机上网的网民一年增加超过八千万，这等于是整个德国的人口。

手机网民的崛起，最大成长动能来自农村网民的快速成长。去年一年，中国农村上网的人口增加一．七七亿人，比俄罗斯人口一．四四亿还多，有了雄厚的网民大军，让中国的网购成为一股雄厚的力量。「双十一」淘宝一天营业额达人民币三五○亿元，支付宝人均支出破万元人民币。而ＣＮＮＩＣ的数字也显示，到去年底，中国网购用户达三．○二亿户，年成长达二四．七％，而单是上网买东西的人数，就接近全美国人口三．一六二亿。更可怕的是团购用户规模也达一．四一亿人，较一二年成长六八．九％，成为一三年成长最快的网路应用，团购和网购的高速成长，则与智慧手机的快速成长有关。

这两年中国的智慧手机热销，渗透率大幅提升。根据资讯市调机构Gartner统计，一四年中国市场销售的手机将达四．四三五亿支，其中智慧型手机超过四亿支，智慧型手机渗透率超过九成。在智慧型手机高渗透之下，智慧型手机创造移动时代的新商机，改变传统商业形态。马云与马化腾之争，从网购延伸到物流、金流，让中国经济出现了崭新的形态，连股市都出现了新生态。

**网路双雄大打购并战，被并者股价「点石成金」**

一三年中国的上证指数下跌六．七五％，但资讯科技分类指数全年上涨六五％。香港恒生指数在一三年小涨二．八一％，但是香港人过去最不熟悉的科技股在一三年却大涨六九％，最核心的目标是腾讯与金山软件的大涨。马化腾的腾讯是主导香港股市的涨势核心，而马云与阿里巴巴主导的一轮商战，更是串起港股涨势的关键。

从去年以来，网路双雄的争霸焦点在购并，去年十二月九日，阿里巴巴斥资港币二十八．二亿元入股海尔电器二％，及海尔旗下的物流公司；有了阿里巴巴加持，海尔股价立即从港币十．四二元大涨到二十四．九元。不久，阿里巴巴又与金蝶软件合作推出商务企业财务管理软体，也让金蝶软件股价大涨八成。而之前阿里巴巴也入股一三．三二％的擎天软件，这是出口退税软体的公司，也让中国擎天软件股价从港币一．三八元大涨到三．三元。

阿里巴巴的点石成金是与云锋基金入主中信二十一世纪，这家原由王军主导的企业，以电子监管软体服务为主。在阿里巴巴入主之前，股价是港币○．八三元，阿里巴巴与云锋基金以每股港币○．三元拿下五四．三三％股权；消息传出阿里巴巴准备以中信二十一世纪借壳上市，一月二十四日股票一开盘就是港币五元，股价瞬间大涨五倍，马云果真发挥威力。这些在香港上市的企业，都因为马云的点石成金股价飞涨。

马云的购并版图又进一步延伸进入美国股市，去年五月，阿里巴巴以二．九四亿美元入股网上地图绘制公司高德二八％股权；今年二月又进一步以一一．三六亿美元全资收购高德剩余七二％的股份，每股作价较十个月前上涨五成之多。阿里巴巴购并了高德，有助于高德在地图及导航业务提升竞争力。

而另一边，马化腾也没有闲着，腾讯在一月十五日宣布入股华南城九．九九％股权。腾讯宣布这项消息之前，华南城收盘是港币二．一七元，消息曝光后，华南城股价跳空开出港币四．九九元的高价。华南城以批发商业用的交易中心为主业，是物流营运开发商，有了腾讯加持，威力大增。

紧接着不久，腾讯又斥资四亿美元入股中国消费讯息与团购网站「大众点评网」二○％。腾讯入股「大众点评网」，可由「微信支付」将庞大的线上用户资源引入线下最终实现消费，而这也让中国最大的团购网「美团网」立刻受到巨大威胁。目前阿里巴巴持有一○％「美团网」股权，而去年八月百度也以一．六亿美元收购「糯米网」五○％股权。这一轮团购网又有双雄逐鹿。

**同时推出叫车服务，大打优惠价格战**

从买壳、入股到「打车软件」，阿里巴巴与腾讯都缠斗在一起，最早是腾讯推出「嘀嘀打车」，每名乘客可得人民币十元优惠；不久，阿里巴巴又推出「快的打车」，除了乘客优惠人民币十元，司机还可分得人民币十五元，腾讯与阿里巴巴在App叫车杀得火热，乘客与司机也乐得分享这个商机。

有媒体报导，上海的计程车司机从去年四月起就开始安装「快的」、「嘀嘀」、「大黄蜂」、「打车小秘书」四个系统，不到一年，他拿到的奖励金达人民币四万元，而阿里巴巴与腾讯的「打的软件」大战，也在中国频生怪现象。

这个情况在今年初，阿里巴巴的马云原本声称打死也绝不做游戏股，后来也跳下来在手机游戏参了一脚。而且，马云也挑战了腾讯行之有年的行规，过去游戏开发商上了腾讯的平台，只享一成利益，腾讯独享九成；现在阿里巴巴打破这项游戏规则，由开发商独享七成利益，阿里巴巴分两成，一成捐给中国贫童。阿里巴巴逆袭，也带动香港手机游戏股大涨，包括ＩＧＧ、云游、博雅互动，股价纷纷大涨。

**最后决战在移动通讯，腾讯的微信占上风**

阿里巴巴与腾讯的战争最后聚焦在金流，阿里巴巴的「余额宝」颠覆中国基金市场，让过去没没无闻的天弘基金，摇身变成全中国第二大的基金管理公司。阿里巴巴在「支付宝」、「余额宝」已累积六千一百万用户；而腾讯也推出微信支付，腾讯以理财通分销华夏基金产品，威力也十分大。元宵节前后，腾讯再推「佣金宝」及「定投宝」，前者与国金证券合推，特点包括○．○二％的特低股票买卖佣金，还包括客户资金在不买股票时，可用于投资货币基金，获得更高报酬。

而「定投宝」则打出「申购和赎回费率零」的口号，这是与银河基金合作推出的商品，全名是「银河定投宝中证腾安价值一○○指数型基金」。「定投宝」一推出，阿里巴巴也立刻以「二代余额宝」应战，与珠江人寿合力推出「万能险」。

阿里巴巴与腾讯的大战一直延续到金流系统，腾讯下一步可能申请银行。不过胜负关键，很可能是腾讯拥有的微信（WeChat）平台。腾讯由ＱＱ起家，连同微信提供Ｃ２Ｃ（Consumer toConsumer）服务，赚终端用户的钱。挟着微信数亿用户，纵然马云极力反攻，包括阻隔来自微信的介面，不能在淘宝、天猫购物。另一方面，阿里巴巴也推出自行研发的通讯App「来往」，透过员工动员，注册用户终于站上一千万，但是和微信相比，威力仍相差甚远。

阿里巴巴与腾讯之争，最后一哩路可能是移动通讯的即时应用App，腾讯拥有的微信，或许是打赢阿里巴巴的关键。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 林高丽)

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