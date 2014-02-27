腾讯、阿里巴巴之争串起中国经济下一个未来--今周刊「老谢开讲」

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)
就像金庸笔下《倚天屠龙记》里的倚天剑与屠龙刀一般，进入马年，中国十三亿人都关注着双马之争。这两个马，一个是腾讯的马化腾，一个是阿里巴巴的马云，他们带领了腾讯与阿里巴巴，从电子商务、社交、旅游到学习，再由虚拟的互联网一路打到实体世界，双马之争串起了中国经济的下一个未来。
最近中国各地流行一个笑话：马云把去年十一月一日光棍节人民币一天三五○亿元的消费，变成了马云的「淘宝节」；而马化腾则把中国的春节变作微信的「红包节」。前者指的是以Ｂ２Ｂ（Business toBusiness）起家的阿里巴巴在电子商务极高的市占率，旗下天猫商城在网路零售市占率逾五成，淘宝网在个人网购领域占八○％，随着中国智慧型手机的普及和移动互联网的快速发展，二○一三年在中国的线上购物市场，手机支付席卷了全中国。
在中国城市的大街上，在地铁站、咖啡厅，放眼望去都是低头族，年轻人时时刻刻都低着头在滑手机，他们正透过移动互联网追看电视电影，玩微博、微信聊天或购物、缴费；单单是一三年阿里巴巴旗下的线上支付系统支付宝，以超过人民币九千亿元的手机支付金额，打败美国PayPal，成为全世界最大的第三方支付。
**马云创造「光棍」奇蹟，马化腾「抢红包」急起直追**
支付宝最近发布「二○一三年全民年度对帐单」，显示去年移动端的支付宝钱包用户数年成长五四七％，用户透过支付宝钱包进行转帐、缴费、还款、储值，服务总数量超过五亿笔。去年光棍节、天猫、淘宝成交金额达人民币三五○亿元，有人称这是马云淘宝节，值得正视的是，单单手机支付金额就超过人民币一一三亿元。
而从支付宝公布的年度支付帐单和淘宝公布的「二○一三年中国年度关键词」，就构成了中国全民消费地图，像去年一年，中国人均网上支出都超过人民币一万元大关；其中，浙江义乌的人均网上支出超过人民币四万元，而淘宝公布的一三年关键词，因为中国霾害严重，新上榜的「霾单」（指人民为防雾霾而支出的消费数据），成了淘宝一三年年度消费新的关键词，这些都是马云改变中国的具体代表作。
至于马化腾掀起的中国「微信红包节」，指的是今年农历春节期间，腾讯利用移动通讯平台微信推出「微信红包」，藉着微信平台，派发春节时尚的红包，使用者只要透过银行卡连结微信帐号，便可向指定的朋友派发红包，或向连结的朋友「群组」派发随机金额的红包，让群组里的朋友来争抢。收到红包的一方，只要有银行卡帐号，便可拿到钱。
微信的派发红包，只是一个简单意念，有中国传统节庆的习俗，又加上游戏创意，完全符合游戏的两大特质：一是有争夺的元素，二是令人感到好奇。发红包是一个简单的意念，但是用微信平台、群组概念演化成了社交游戏，完全打中用户胃口，让微信平台暴红。
微信派发红包，让每个人加入微信平台，必须使用银行帐号。据统计，这次春节有八百万人参与抢红包，有超过四千万个红包在微信平台飞来飞去；有人民币两亿元在微信平台流动，意外造就了微信支付系统，也让腾讯搭建的互联网金融逐渐成形。
微信发红包，最后统计有超过两亿人的银行资料被腾讯网罗到手，腾讯只花了几天的时间，就达成了支付宝及余额宝花了超过八年时间才达成的数字。微信后发先至，也让人意识到这次脸书花了一九○亿美元买下五十五名员工的WhatsApp，移动通讯应用平台的价值进一步浮现，而微信有六亿人使用，含盖了游戏、支付、Ｏ２Ｏ(Online toOffline)等功能，价值远远在WhatsApp之上。马化腾从ＱＱ开跑，下一个在互联网金流可能掀起更大风浪。至此，中国经济已完全笼罩在双马之争的轮廓底下。
**手机网民崛起，双马之争让中国经济出现新形态**
其实双马之争在数年前已经开始了，只是进入一四年，双马之争更加白热化，移动领域之争才是关键。中国互联网路信息中心（ＣＮＮＩＣ）最新出炉的报告显示，中国手机网民首度突破五亿大关，到一三年底止，中国的网民有六．一八亿人，较一二年又增加五三五八万人，约一成；但手机上网的网民超过五亿人，比起一二年的四．二亿人，又成长一九．一％。使用手机上网的网民占总体网民比率七三．三％。这等于说，手机上网的网民一年增加超过八千万，这等于是整个德国的人口。
手机网民的崛起，最大成长动能来自农村网民的快速成长。去年一年，中国农村上网的人口增加一．七七亿人，比俄罗斯人口一．四四亿还多，有了雄厚的网民大军，让中国的网购成为一股雄厚的力量。「双十一」淘宝一天营业额达人民币三五○亿元，支付宝人均支出破万元人民币。而ＣＮＮＩＣ的数字也显示，到去年底，中国网购用户达三．○二亿户，年成长达二四．七％，而单是上网买东西的人数，就接近全美国人口三．一六二亿。更可怕的是团购用户规模也达一．四一亿人，较一二年成长六八．九％，成为一三年成长最快的网路应用，团购和网购的高速成长，则与智慧手机的快速成长有关。
这两年中国的智慧手机热销，渗透率大幅提升。根据资讯市调机构Gartner统计，一四年中国市场销售的手机将达四．四三五亿支，其中智慧型手机超过四亿支，智慧型手机渗透率超过九成。在智慧型手机高渗透之下，智慧型手机创造移动时代的新商机，改变传统商业形态。马云与马化腾之争，从网购延伸到物流、金流，让中国经济出现了崭新的形态，连股市都出现了新生态。
**网路双雄大打购并战，被并者股价「点石成金」**
一三年中国的上证指数下跌六．七五％，但资讯科技分类指数全年上涨六五％。香港恒生指数在一三年小涨二．八一％，但是香港人过去最不熟悉的科技股在一三年却大涨六九％，最核心的目标是腾讯与金山软件的大涨。马化腾的腾讯是主导香港股市的涨势核心，而马云与阿里巴巴主导的一轮商战，更是串起港股涨势的关键。
从去年以来，网路双雄的争霸焦点在购并，去年十二月九日，阿里巴巴斥资港币二十八．二亿元入股海尔电器二％，及海尔旗下的物流公司；有了阿里巴巴加持，海尔股价立即从港币十．四二元大涨到二十四．九元。不久，阿里巴巴又与金蝶软件合作推出商务企业财务管理软体，也让金蝶软件股价大涨八成。而之前阿里巴巴也入股一三．三二％的擎天软件，这是出口退税软体的公司，也让中国擎天软件股价从港币一．三八元大涨到三．三元。
阿里巴巴的点石成金是与云锋基金入主中信二十一世纪，这家原由王军主导的企业，以电子监管软体服务为主。在阿里巴巴入主之前，股价是港币○．八三元，阿里巴巴与云锋基金以每股港币○．三元拿下五四．三三％股权；消息传出阿里巴巴准备以中信二十一世纪借壳上市，一月二十四日股票一开盘就是港币五元，股价瞬间大涨五倍，马云果真发挥威力。这些在香港上市的企业，都因为马云的点石成金股价飞涨。
马云的购并版图又进一步延伸进入美国股市，去年五月，阿里巴巴以二．九四亿美元入股网上地图绘制公司高德二八％股权；今年二月又进一步以一一．三六亿美元全资收购高德剩余七二％的股份，每股作价较十个月前上涨五成之多。阿里巴巴购并了高德，有助于高德在地图及导航业务提升竞争力。
而另一边，马化腾也没有闲着，腾讯在一月十五日宣布入股华南城九．九九％股权。腾讯宣布这项消息之前，华南城收盘是港币二．一七元，消息曝光后，华南城股价跳空开出港币四．九九元的高价。华南城以批发商业用的交易中心为主业，是物流营运开发商，有了腾讯加持，威力大增。
紧接着不久，腾讯又斥资四亿美元入股中国消费讯息与团购网站「大众点评网」二○％。腾讯入股「大众点评网」，可由「微信支付」将庞大的线上用户资源引入线下最终实现消费，而这也让中国最大的团购网「美团网」立刻受到巨大威胁。目前阿里巴巴持有一○％「美团网」股权，而去年八月百度也以一．六亿美元收购「糯米网」五○％股权。这一轮团购网又有双雄逐鹿。
**同时推出叫车服务，大打优惠价格战**
从买壳、入股到「打车软件」，阿里巴巴与腾讯都缠斗在一起，最早是腾讯推出「嘀嘀打车」，每名乘客可得人民币十元优惠；不久，阿里巴巴又推出「快的打车」，除了乘客优惠人民币十元，司机还可分得人民币十五元，腾讯与阿里巴巴在App叫车杀得火热，乘客与司机也乐得分享这个商机。
有媒体报导，上海的计程车司机从去年四月起就开始安装「快的」、「嘀嘀」、「大黄蜂」、「打车小秘书」四个系统，不到一年，他拿到的奖励金达人民币四万元，而阿里巴巴与腾讯的「打的软件」大战，也在中国频生怪现象。
这个情况在今年初，阿里巴巴的马云原本声称打死也绝不做游戏股，后来也跳下来在手机游戏参了一脚。而且，马云也挑战了腾讯行之有年的行规，过去游戏开发商上了腾讯的平台，只享一成利益，腾讯独享九成；现在阿里巴巴打破这项游戏规则，由开发商独享七成利益，阿里巴巴分两成，一成捐给中国贫童。阿里巴巴逆袭，也带动香港手机游戏股大涨，包括ＩＧＧ、云游、博雅互动，股价纷纷大涨。
**最后决战在移动通讯，腾讯的微信占上风**
阿里巴巴与腾讯的战争最后聚焦在金流，阿里巴巴的「余额宝」颠覆中国基金市场，让过去没没无闻的天弘基金，摇身变成全中国第二大的基金管理公司。阿里巴巴在「支付宝」、「余额宝」已累积六千一百万用户；而腾讯也推出微信支付，腾讯以理财通分销华夏基金产品，威力也十分大。元宵节前后，腾讯再推「佣金宝」及「定投宝」，前者与国金证券合推，特点包括○．○二％的特低股票买卖佣金，还包括客户资金在不买股票时，可用于投资货币基金，获得更高报酬。
而「定投宝」则打出「申购和赎回费率零」的口号，这是与银河基金合作推出的商品，全名是「银河定投宝中证腾安价值一○○指数型基金」。「定投宝」一推出，阿里巴巴也立刻以「二代余额宝」应战，与珠江人寿合力推出「万能险」。
阿里巴巴与腾讯的大战一直延续到金流系统，腾讯下一步可能申请银行。不过胜负关键，很可能是腾讯拥有的微信（WeChat）平台。腾讯由ＱＱ起家，连同微信提供Ｃ２Ｃ（Consumer toConsumer）服务，赚终端用户的钱。挟着微信数亿用户，纵然马云极力反攻，包括阻隔来自微信的介面，不能在淘宝、天猫购物。另一方面，阿里巴巴也推出自行研发的通讯App「来往」，透过员工动员，注册用户终于站上一千万，但是和微信相比，威力仍相差甚远。
阿里巴巴与腾讯之争，最后一哩路可能是移动通讯的即时应用App，腾讯拥有的微信，或许是打赢阿里巴巴的关键。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
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(整理 高洁如; 审校 林高丽)
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。