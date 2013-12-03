腾讯品牌价值近340亿美元 接近沃尔玛

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京12月3日（记者 Adam Rose） - 广告公司WPP(WPP.L)及其下属研究公司MillwardBrown周二发布的报告称，中国互联网企业腾讯(0700.HK)成长迅速，现在已经成为中国最有价值的上市科技品牌，价值甚至接近沃尔玛(WMT.N)。
报告指出，腾讯的品牌价值约339亿美元，不过腾讯在国外并不出名。
今年5月公布的WPP-Millward Brown全球排名中，沃尔玛的品牌价值为360亿美元。
该年度排名基于对品牌营收和消费者反馈进行的分析。腾讯是首个进入中国最有价值品牌前三名的科技企业。
排名只针对上市企业，因此手机生产商华为和电子商务巨头阿里巴巴等企业都不包含在内。
腾讯排名第三，排名第一和第二的企业分别为中国移动(0941.HK)和中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)，他们的品牌价值分别为614亿美元和396亿美元。
腾讯去年排名第五，今年凭借品牌价值上升68%，超越了中国建设银行(601939.SS)和百度(BIDU.O)。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。