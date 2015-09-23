马化腾连日减持腾讯股份 共套现逾32亿港元--联交所资料

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月23日 - 据香港联交所周三的资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)主席马化腾连日减持公司股份，共套现逾32亿港元。
资料显示，马化腾于9月17-22日连续四个交易日总共减持约2,385万股股份，平均价介乎每股133.365-135.495港元。
本次减持后，马化腾在腾讯的持股比例由9.62%降至9.37%，现时持股总数约8.81亿股。
马化腾上一次减持腾讯股份为今年4月，减持金额超过32亿港元。
该股今天收跌1.13%，报130.9港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。