版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 24日 星期四 07:15 BJT

马化腾连日减持腾讯股份 共套现逾32亿港元--联交所资料

路透香港9月23日 - 据香港联交所周三的资料显示，中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)主席马化腾连日减持公司股份，共套现逾32亿港元。

资料显示，马化腾于9月17-22日连续四个交易日总共减持约2,385万股股份，平均价介乎每股133.365-135.495港元。

本次减持后，马化腾在腾讯的持股比例由9.62%降至9.37%，现时持股总数约8.81亿股。

马化腾上一次减持腾讯股份为今年4月，减持金额超过32亿港元。

该股今天收跌1.13%，报130.9港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐