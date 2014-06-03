腾讯旗下微信公众平台推出微信小店 与淘宝正面竞争

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透上海6月3日 - 中国两大互联网巨头--腾讯(0700.HK)和阿里巴巴的竞争又添新领域。腾讯旗下微信公众平台近日推出微信小店功能，吸引小微商户前往开店，这意味着其向国内C2C（个人对个人）龙头阿里巴巴的淘宝挑起正面竞争。
据微信公众平台介绍，须是已经微信认证、接入微信支付的服务号，可在服务中心中申请开通微信小店功能。微信小店拥有添加商品、商品管理、订单管理、货架管理、维权等功能，用户可使用该接口批量添加商品，快速开店。这意味着网络开店的门槛极大降低。
另据中国证券报周一介绍，腾讯新闻发言人张军表示，微信小店不收取任何费用，包括保证金，但商家在开微信小店前要开通微信支付功能，而微信支付要缴纳2万元人民币的保证金。
目前淘宝会向淘宝网的卖家收取推广费用和技术服务费等，以及收取消费者保障押金等。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。