腾讯旗下微信公众平台推出微信小店 与淘宝正面竞争

路透上海6月3日 - 中国两大互联网巨头--腾讯(0700.HK)和阿里巴巴的竞争又添新领域。腾讯旗下微信公众平台近日推出微信小店功能，吸引小微商户前往开店，这意味着其向国内C2C（个人对个人）龙头阿里巴巴的淘宝挑起正面竞争。

据微信公众平台介绍，须是已经微信认证、接入微信支付的服务号，可在服务中心中申请开通微信小店功能。微信小店拥有添加商品、商品管理、订单管理、货架管理、维权等功能，用户可使用该接口批量添加商品，快速开店。这意味着网络开店的门槛极大降低。

另据中国证券报周一介绍，腾讯新闻发言人张军表示，微信小店不收取任何费用，包括保证金，但商家在开微信小店前要开通微信支付功能，而微信支付要缴纳2万元人民币的保证金。

目前淘宝会向淘宝网的卖家收取推广费用和技术服务费等，以及收取消费者保障押金等。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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