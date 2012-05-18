腾讯调整组织架构 成立六大事业群

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京5月18日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周五公布,调整公司组织架构,将把原有的业务系统制升级为事业群制,现有业务将重新划分成六大事业群,寄望在社交网络、网游和移动互联网上抓住更多商机.
公告称,该六大事业群为:企业发展事业群、互动娱乐事业群、移动互联网事业群、网络媒体事业群、社交网络事业群、技术工程事业群.
此外,腾讯并宣布成立全资子公司--腾讯电商控股公司,赋予该公司更高的独立性去运营中国电子商务业务.
"我们希望通过这次调整,更好的挖掘腾讯的潜力,拥抱互联网未来的机会."公告援引腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,重组目标包括强化大社交网络、拥抱全球网游机遇和发力移动互联网等.
他并称,在公司管理层面,要重塑小公司的创业精神,"激发激情、快速响应".
受益於中国春节期间在线游戏收入的强劲增长,腾讯控股今年第一季度净利按年升2.8%,至29.5亿元人民币.
--发稿 黄运涛; 审校 林高丽
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路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。