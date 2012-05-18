腾讯调整组织架构 成立六大事业群

2011年6月9日拍摄的照片显示深圳腾讯总部的QQ标志。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京5月18日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周五公布,调整公司组织架构,将把原有的业务系统制升级为事业群制,现有业务将重新划分成六大事业群,寄望在社交网络、网游和移动互联网上抓住更多商机.

公告称,该六大事业群为:企业发展事业群、互动娱乐事业群、移动互联网事业群、网络媒体事业群、社交网络事业群、技术工程事业群.

此外,腾讯并宣布成立全资子公司--腾讯电商控股公司,赋予该公司更高的独立性去运营中国电子商务业务.

"我们希望通过这次调整,更好的挖掘腾讯的潜力,拥抱互联网未来的机会."公告援引腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,重组目标包括强化大社交网络、拥抱全球网游机遇和发力移动互联网等.

他并称,在公司管理层面,要重塑小公司的创业精神,"激发激情、快速响应".

受益於中国春节期间在线游戏收入的强劲增长,腾讯控股今年第一季度净利按年升2.8%,至29.5亿元人民币.

--发稿 黄运涛; 审校 林高丽

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