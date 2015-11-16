腾讯寻求12.5亿美元融资 料为贷款市场定下基调

路透香港11月16日 - 中国最大社交网络与在线娱乐企业--腾讯控股寻求12.5亿美元的五年期贷款，料为贷款市场定下基调。

这次融资将揭示国际贷款人对中资民营企业的风险偏好。18个月前，腾讯首次进入贷款市场，获得了规模较小的一笔融资。

12.5亿美元融资来得恰是时候。今年前三个季度，除日本以外的亚洲贷款金额同比下降近16%，至3,242.1亿美元。

中国继续在亚洲贷款市场占主导地位，前九个月的贷款额接近1,000亿美元。但银行在向中国大陆借款人提供贷款时一直比较谨慎，尤其是对于民营企业。在中国经济放缓之际，贷款人担心他们的企业治理不佳，管理不善。

但腾讯与其他一些顶尖中国企业似乎丝毫不受国内经济放缓影响。上周腾讯公布第三季营收成长34%，至265.9亿元人民币(41.8亿美元)，创五季以来最快增速。净利为74.5亿元人民币，同比成长39%。

“腾讯正在联贷市场筹资，以分散融资来源，并充实资金火力，因为腾讯持续发动并购，和其他科技公司一样，”一名银行高层人士称。“和阿里巴巴一样，腾讯这家公司是国际投资人及银行愿意承担曝险的强大民营企业之一。”

澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、汇丰及瑞穗银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，并且平均包销这项子弹式贷款。这项贷款上周已针对数量有限的银行展开高级银团筹组。

高级银团阶段应会获得良好反应，因为这项贷款的定价不错，最高综合收益125个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若高级银团阶段的反应强劲，将会确保预计12月展开的一般银团阶段也有良好反应。

虽然这次贷款定价远低于腾讯2014年5月的首次银团贷款，但这反映了腾讯的强劲债信资历及此次贷款金额较大。去年的贷款为2亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益159个基点，利率较Libor加码151个基点。

**难得的良机**

这是向一家拥有投资评级的中国民营企业提供贷款的罕见机会。腾讯的评级为A2/A/A+，市值为1.46万亿港元（1,880亿美元）。

回想中国电商巨头阿里巴巴在2012年6月首次涉足贷款市场融资的情景，当时公司还没有信贷评级，也没有上市，而且阿里巴巴30亿美元双档贷款案的推出时间正值市况艰难期，迫使公司支付高价，混合贷款的最高综合收益604.67个基点，混合利率较Libor加码460个基点，混合贷款平均期限是1.5年。

而就在一年之后，阿里巴巴的融资规模提高了逾一倍，但这次80亿美元三档贷款的利率却砍去了一半，混合贷款的最高综合收益314个基点，利率较Libor加码225-275个基点，剩余的平均期限为2.83-4.11年。

从那时起，阿里巴巴获得A1/A+/A+评级，去年11月通过债券市场再度融资80亿美元。腾讯在美元债券市场已经是一家有知名度的公司，曾经在2011年12月首次发债筹资，是亚洲首家通过债券融资的互联网公司。那时的腾讯评级为Baa1/BBB+（穆迪/标普）。腾讯之后在发债市场更加熟门熟路，最近一次是在今年2月发行票据融资，获得20亿美元双档贷款。（完）