腾讯35亿美元收购案贷款已获得约六家银行加入--TRLPC

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国互联网巨头腾讯的35亿美元无追索权贷款，已约有六家银行合计承贷约7亿美元。这笔贷款用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。
消息人士称，另外多家银行正在内部审批参贷。这笔贷款上个月展开筹组一般银团。
澳新银行(ANZ/澳盛银行)、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商，贷款期限五年，分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款。
七家MLAB已经给出不等额包销承诺，贷款的最高综合收益为235.1个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。
回覆承诺期限为9月19日。借款人为Inari SARL。
腾讯将透过一全资拥有的财团，以高达86亿美元收购Supercell最多84.3%股权，其中包括日本软银集团持有的全部72.2%股权。路透在6月中报导称，这起收购案对Supercell的估值约为102亿美元，创下全球最大的游戏产业并购案之一，也是腾讯最大的一笔收购。
Supercell是目前广受欢迎的《卡通农场》、《部落冲突》、《海岛奇兵》、《皇室战争》游戏的制作方。
腾讯在香港上市，微信是该公司最为出名的手机应用。穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。