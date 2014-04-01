腾讯理财通开通普通赎回 快速赎回设单日上限额度

路透上海4月1日 -继上周五腾讯(0700.HK)理财通平台上华夏基金不能享受T+0服务引起市场热议后，理财通周二厘清其基金平台的赎回模式，原有的快速赎回模式将设单日赎回上限，且当日17:00点之后赎回的，资金会在第二天到帐；同时开通普通赎回模式，资金会在申赎1-2天后到帐。

上周五腾讯理财通刊登通知称，华夏财富宝基金的赎回，都不再能够T+0到账。而互联网基金在取现和支付上的便利，正是广大投资者青睐互联网“宝宝系”基金的最大原因之一。

理财通官方微博周二刊登的赎回服务升级通知，将适用于目前在该平台上销售的华夏财富宝货币基金和汇添富全额宝货币基金，赎回服务由这两家基金公司分别提供。

根据新规则，在快速赎回模式下，用户不享受当天收益，赎回限每日三笔，单笔最高2万元人民币。在每天17:00以前赎回的，可当天到帐，之后赎回的，第二天到帐。若快速赎回达到额度上限，自动切换到普通赎回模式。

周一开通的普通赎回模式下，以每个工作日15:00为分界线，15:00之前赎回的可享当天收益，资金隔天到帐；当天15:00之后赎回的可享下一天收益，资金两天后到帐，周五15:00以后及周末两天赎回的，可享受截止到下周一的收益，资金下周二到帐。普通赎回模式没有额度限制。

据阿里巴巴旗下支付宝咨询服务热线介绍，余额宝基金目前尚未更改其T+0的赎回模式，资金可在赎回两小时后到帐。该产品每日赎回上限最低为15万，若绑定快捷支付，单日赎回上限提高为100万元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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