腾讯为微信“民权”彩蛋事件道歉

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透北京1月19日 - 中国互联网巨擘腾讯(0700.HK) 周一就微信应用的彩蛋事件道歉，之前微信用户在聊天框输入“Civil Rights（民权）”后会陆续掉下美国国旗。
腾讯的微信团队在官方微博中以说明的方式称，“每年一月份的第三个星期一是美国知名人士马丁?路德金的纪念日，为了纪念他，微信美国办公室申请了civil rights的美国国旗彩蛋。”
上述说明指出，“这个纪念彩蛋仅对美国用户开放，由于后台设置有误导致其他地区的用户都能使用。”
上述错误引起了一些微信用户的吐槽。
一位微博用户吐槽写道：“如果马丁·路德金的诞辰有彩蛋纪念，那微信团队计划在中国伟大领袖毛泽东和周恩来的诞辰做些什么呢？真是糟心！”
腾讯在说明中称，“由此造成的误会，还请大家谅解！微信国际化之路不容易，产品和运营都需要更细致，我们会更努力！”（完）
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
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