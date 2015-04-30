腾讯收购Glu Mobile 14.6%股份 继续向美国游戏领域扩张

路透4月29日 - 中国最大的社交网络和在线娱乐企业腾讯控股(0700.HK)同意收购手机游戏开发商Glu Mobile Inc (GLUU.O)14.6%的股份，作价1.26亿美元，以向美国游戏市场扩张。

Glu Mobile股价在周三盘后涨约24%。该公司开发的游戏包括“猎鹿人”(Deer Hunter)和“Kim Kardashian: Hollywood”等。

腾讯通过合伙或持有少数股份的方式投资游戏开发商，旗下有“英雄联盟”(League of Legends)的开发商Riot Games，并持有动视暴雪(Activision Blizzard)股份，后者拥有游戏“使命召唤”(Call of Duty)的特许权。

Glu Mobile周三公布好于预期的获利，为连续第八季好于预期，受助于“Racing Rivals”、“猎鹿者2014”和“Contract Killer: Sniper”等游戏需求强劲。

该公司计划在2016年上半年推出以明星布兰妮为形象的手游。

腾讯控股周二发布Tencent OS操作系统，适用于电视与手表等联网设备，面向所有开发者开放。腾讯此举意在智能硬件领域与阿里巴巴集团(BABA.N)和小米展开角逐。

腾讯将以每股6美元收购Glu Mobile股份，相当于后者周三收盘价溢价约11%。

腾讯将分两部分收购股权，周三先收购1,250万股，之后在第二季再买入850万股。

Cowen and Co LLC将为Glu Mobile董事会提供和本项交易有关的公平意见。

Glu Mobile盘后股价报在6.69美元。(完)

(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 王颖/张荻)

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