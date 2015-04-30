腾讯收购Glu Mobile 14.6%股份 继续向美国游戏领域扩张

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透4月29日 - 中国最大的社交网络和在线娱乐企业腾讯控股(0700.HK)同意收购手机游戏开发商Glu Mobile Inc (GLUU.O)14.6%的股份，作价1.26亿美元，以向美国游戏市场扩张。
Glu Mobile股价在周三盘后涨约24%。该公司开发的游戏包括“猎鹿人”(Deer Hunter)和“Kim Kardashian: Hollywood”等。
腾讯通过合伙或持有少数股份的方式投资游戏开发商，旗下有“英雄联盟”(League of Legends)的开发商Riot Games，并持有动视暴雪(Activision Blizzard)股份，后者拥有游戏“使命召唤”(Call of Duty)的特许权。
Glu Mobile周三公布好于预期的获利，为连续第八季好于预期，受助于“Racing Rivals”、“猎鹿者2014”和“Contract Killer: Sniper”等游戏需求强劲。
该公司计划在2016年上半年推出以明星布兰妮为形象的手游。
腾讯控股周二发布Tencent OS操作系统，适用于电视与手表等联网设备，面向所有开发者开放。腾讯此举意在智能硬件领域与阿里巴巴集团(BABA.N)和小米展开角逐。
腾讯将以每股6美元收购Glu Mobile股份，相当于后者周三收盘价溢价约11%。
腾讯将分两部分收购股权，周三先收购1,250万股，之后在第二季再买入850万股。
Cowen and Co LLC将为Glu Mobile董事会提供和本项交易有关的公平意见。
Glu Mobile盘后股价报在6.69美元。(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 王颖/张荻)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。