腾讯推出Tencent OS操作系统 欲在智能硬件领域与阿里和小米展开角逐

路透北京4月28日 （记者 Paul Carsten/Gerry Shih） - 腾讯控股(0700.HK)周二发布Tencent OS操作系统，适用于电视与手表等联网设备，面向所有开发者开放。腾讯此举意在智能硬件领域与阿里巴巴集团(BABA.N)和小米展开角逐。

如果制造商和开发商同意分享收入，就可以免费使用Tencent OS平台和TOS+。这种模式效仿了谷歌(GOOGL.O)的安卓系统，并且可以帮助腾讯复制谷歌在安卓领域的成功。

腾讯智能平台产品部总经理钟翔平在北京举行的2015年全球移动互联网大会上表示，“我们希望为智能硬件注入更多更丰富的内容世界，我们再让这些内容世界更好地跨终端联系在一起”。

腾讯、阿里巴巴和小米已经将触角伸入了智能硬件领域，开发了联网电视、健康手环和空气净化器。

腾讯称，希望将基于安卓的TOS+应用于各种智能硬件中，包括电视、手表与虚拟现实产品。钟翔平称，这意味着可以通过智能手机玩电视游戏，或者通过手机使用安装了TOS+系统的智能手表来进行支付。

本月初，阿里巴巴成立了智能生活事业部，加紧研发带联网与计算功能的多种日常产品。

百度(BIDU.O)也正在开发基于安卓的智能手表OS系统DuWear，可兼容索尼(6758.T)、联想(0992.HK)以及LG (003550.KS)的可穿戴设备。DuWear Watch计划于6月上市。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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