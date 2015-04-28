腾讯推出Tencent OS操作系统 欲在智能硬件领域与阿里和小米展开角逐

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月28日 （记者 Paul Carsten/Gerry Shih） - 腾讯控股(0700.HK)周二发布Tencent OS操作系统，适用于电视与手表等联网设备，面向所有开发者开放。腾讯此举意在智能硬件领域与阿里巴巴集团(BABA.N)和小米展开角逐。
如果制造商和开发商同意分享收入，就可以免费使用Tencent OS平台和TOS+。这种模式效仿了谷歌(GOOGL.O)的安卓系统，并且可以帮助腾讯复制谷歌在安卓领域的成功。
腾讯智能平台产品部总经理钟翔平在北京举行的2015年全球移动互联网大会上表示，“我们希望为智能硬件注入更多更丰富的内容世界，我们再让这些内容世界更好地跨终端联系在一起”。
腾讯、阿里巴巴和小米已经将触角伸入了智能硬件领域，开发了联网电视、健康手环和空气净化器。
腾讯称，希望将基于安卓的TOS+应用于各种智能硬件中，包括电视、手表与虚拟现实产品。钟翔平称，这意味着可以通过智能手机玩电视游戏，或者通过手机使用安装了TOS+系统的智能手表来进行支付。
本月初，阿里巴巴成立了智能生活事业部，加紧研发带联网与计算功能的多种日常产品。
百度(BIDU.O)也正在开发基于安卓的智能手表OS系统DuWear，可兼容索尼(6758.T)、联想(0992.HK)以及LG (003550.KS)的可穿戴设备。DuWear Watch计划于6月上市。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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