腾讯斥资15亿港元入股华南城

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透香港1月15日 -中国大型综合商贸物流及商品交易中心发展商--华南城控股(1668.HK)周三宣布，获腾讯控股(0700.HK)以约15亿港元认购新股成为策略股东，双方并将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作。
华南城的声明称，腾讯控股按每股2.2港元认购公司共6.803亿股新股相当于经扩大后股本约9.9%。认购价较华南城停牌前最后报价溢价1.4%。该股周二停牌，将于周四恢复交易。
华南城表示，同意向腾讯授出认股权，腾讯可于上述交易完成后的两年内，以每股3.5港元进一步认购华南城新股，使腾讯合共占华南城扩大后已发行股本约13%。
此外，双方并将以各自的资源优势，在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作，包括电子商务、品牌特卖、O2O零售、支付及仓储物流。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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