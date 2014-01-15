腾讯斥资15亿港元入股华南城

路透香港1月15日 -中国大型综合商贸物流及商品交易中心发展商--华南城控股(1668.HK)周三宣布，获腾讯控股(0700.HK)以约15亿港元认购新股成为策略股东，双方并将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作。

华南城的声明称，腾讯控股按每股2.2港元认购公司共6.803亿股新股相当于经扩大后股本约9.9%。认购价较华南城停牌前最后报价溢价1.4%。该股周二停牌，将于周四恢复交易。

华南城表示，同意向腾讯授出认股权，腾讯可于上述交易完成后的两年内，以每股3.5港元进一步认购华南城新股，使腾讯合共占华南城扩大后已发行股本约13%。

此外，双方并将以各自的资源优势，在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作，包括电子商务、品牌特卖、O2O零售、支付及仓储物流。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。