腾讯称其在获准筹建的深圳前海微众银行中持股30%

路透上海7月26日 - 在中国银监会批准筹建深圳前海微众银行等三家国内首批试点民营银行后，中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)周五晚间表示，公司将持有深圳前海微众银行30%股权。

据公司新闻稿，深圳前海微众银行的股东将包括腾讯及其他九家投资者。而自中国银监会获得正式开业批文预期至少还需要6-12个月。

深圳前海微众银行将重点服务个人消费者的小微企业。腾讯预期，未来将在互联网金融等方面与该银行保持合作。

据中国银监会周五稍早披露，深圳市立业集团和深圳百业源均为深圳前海微众银行的主要发起人。而东方早报周六报导称，立业和百业源将各持有前海微众银行20%股权。

除深圳前海微众银行外，中国银监会已同意正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行，以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。温州民商银行定位于主要为温州区域的小微企业、个体工商户和小区居民、县域三农提供普惠金融服务；天津金城银行将重点发展天津地区的对公业务。

在银监会中资商业银行相关管理办法中，商业银行单一发起人持股比例不超过20%。不过本次腾讯等民企获批持有超过20%股权，可谓是一个亮点。

东方早报报导引述银监会相关负责人称，适当提高单一发起人的持股比例，是为了更好适应自担风险的安排，有利于体现发起人的权责对等，鼓励发起人承担剩余风险和持续经营，保护民间资本的积极性。而单一股比未突破30%，则为了避免一股独大的问题。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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