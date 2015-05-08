四川长虹控股子公司参股的欢网科技引入腾讯投资

路透上海5月8日 - 中国四川长虹电器股份有限公司(600839.SS)周五公告，控股子公司长虹创新投资参股的欢网科技，以增资扩股方式引入战略投资者腾讯投资，增资后腾讯投资持股比例为7.143%。

欢网科技主要从事智能电视及OTT的整体业务解决方案及相关运营服务。目前的核心业务为智能EPG、电视应用程序商店等。

与腾讯投资共认购增资的另一投资者为欢网科技原有股东--天津诚柏，二者均出资5,000万元人民币，获得新增7.143%股权，天津诚柏最终持股比例为20%，列在长虹创新投资和TCL集团(000100.SZ)之后，为第三大股东。

四川长虹表示，本次腾讯投资和天津诚柏投资增资欢网科技，符合公司战略转型方向，是公司在互联网应用及服务业务群的一次重要拓展。战略投资方的加入，有利于各方更进一步充分利用各自的资源，发挥优势，同时有利于在互利共赢的基础上建立长期稳定的业务合作关系。

腾讯是中国最大的互联网综合服务提供商之一，拥有庞大的用户群体和完善的互联网服务布局，在游戏、视频等领域均有着丰富的资源和开发能力，其独特的行业优势地位和竞争优势对于互联网行业的发展有着重要的影响。

天津诚柏投资是由宽带资本作为发起人，国科控股、全国社保基金作为关键投资人的股权投资基金；工商登记注册信息显示，深圳市腾讯产业投资基金四个股东均为自然人，出资额同为4.75亿元。据此前本地媒体报导，该四人为腾讯控股(0700.HK)员工。

四川长虹股票周四收报7.18元，近一个月累计上涨12.72%。(完)

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(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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