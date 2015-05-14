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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 14日 星期四 17:53 BJT

腾讯称若有机会将加大对微信支付的投入

中国最大的社交网络和在线娱乐企业腾讯控股周三称，若有机会可能会加大对微信移动支付的投资。腾讯发布首季度业绩报告后，腾讯高管在电话会议上表示，第一季度对打车软件的补贴减少。这些打车软件使用微信支付，因此为微信支付吸引来新用户。路透
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