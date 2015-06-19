和谐汽车联同鸿海、腾讯设立“互联网+智能电动汽车”合营

路透香港6月19日 - 谋求由汽车经销转向电动车发展的和谐汽车(3836.HK)称，与台湾鸿海(2317.TW)以及腾讯(0700.HK)成立“互联网+智能电动汽车”投资合伙企业，初始规模为10亿元人民币。

据公告，三方在河南省郑州市共同设立名为“和谐富腾”的有限合伙，作为新能源及/或智能电动汽车项目及相关互联网项目投资平台，并由和谐汽车、鸿海以及腾讯的子公司分别占40%、30%及30%股权。