和谐汽车联同鸿海、腾讯设立“互联网+智能电动汽车”合营

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月19日 - 谋求由汽车经销转向电动车发展的和谐汽车(3836.HK)称，与台湾鸿海(2317.TW)以及腾讯(0700.HK)成立“互联网+智能电动汽车”投资合伙企业，初始规模为10亿元人民币。
据公告，三方在河南省郑州市共同设立名为“和谐富腾”的有限合伙，作为新能源及/或智能电动汽车项目及相关互联网项目投资平台，并由和谐汽车、鸿海以及腾讯的子公司分别占40%、30%及30%股权。
和谐汽车去年底公布引入鸿海为第二大股东后，今年3月，两家公司与腾讯签定协议以推动郑州互联网和智能电动车创新合作。
香港时间11:07，和谐汽车升5.62%，报9.77港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。