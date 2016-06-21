腾讯收购Supercell多数股权 总对价预计86亿美元

路透香港6月21日 - 中国最大社交网络暨线上娱乐公司腾讯控股(0700.HK)周二披露，已达成收购Supercell OY大部分股权的协议，约占84.3%的Supercell证券，总对价目前预计约为86亿美元。

腾讯在港交所公告称，由软银联属公司、Supercell、员工股东等几方于周二订立的有条件股份收购协议，买方将向卖方收购卖方之Supercell已归属证券，总对价分三期支付，目前预计约为86亿美元。

公告并表示，腾讯预计将透过金融工具（某些金融工具附带赎回权）保持在财团的50%的投票权益。

此外收购协议条款规定，Supercell的现有管理层将维持独立营运并将继续以芬兰为总部。双方就在中国分销Supercell开发的游戏订立若干市场营销及合作安排。

Supercell是一家在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商，自2010年成立以来，Supercell已在市场推出“部落冲突”（Clash ofClans）等四款主要游戏。

上周三，路透消息称，腾讯计划从日本软银集团(9984.T)手中收购这家芬兰企业Supercell的部分股权。软银去年曾表示，已增持Supercell股权至73.2%，但并未公布财务细节。

软银在2013年以约15亿美元的价格收购了Supercell的51%股权。(完)

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