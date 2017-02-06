腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR

路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报道，腾讯控股(0700.HK)旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。

其中一名知情人士对路透称，阅文集团尚未定出集资目标，惟规模有可能介乎6亿至8亿美元。

据腾讯的网页介绍，阅文集团前身为腾讯文学，成立于2013年9月10日，2015年与原盛大文学整合而成，是目前中国引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台。（完）