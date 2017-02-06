腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR

证监会处罚涉上海司度案的机构 中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报道，腾讯控股(0700.HK)旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
报道并称，阅文集团正在拣选承销商，并考虑香港作为上市地点。
其中一名知情人士对路透称，阅文集团尚未定出集资目标，惟规模有可能介乎6亿至8亿美元。
就上述消息，腾讯没有即时回覆路透的查询。
据腾讯的网页介绍，阅文集团前身为腾讯文学，成立于2013年9月10日，2015年与原盛大文学整合而成，是目前中国引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台。（完）
(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透北京5月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8864元附近，较上日贬值约106点。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。