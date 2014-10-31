腾讯和IBM开展企业客户云软件合作

路透北京10月31日 - 中国消费互联网行业主力军之一的腾讯控股(0700.HK)周五表示，将与IBM(IBM.N)在面向企业客户的新的云软件业务方面进行合作，这对腾讯而言是非常规之举。

腾讯表示，其云部门目前面向医疗保健和“智能化城市”行业的中小型企业。腾讯以微信及在线游戏闻名，而非商业软件。

腾讯的中国竞争对手阿里巴巴(BABA.N)已初步进军云业务。腾讯与IBM的联手将为提高腾讯竞争力，因为IBM在向企业客户提供计算及咨询服务方面经验丰富。

腾讯表示，将利用IBM的“行业专长和企业触角”，但没有透露该交易的财务条款。

对于IBM来说，与腾讯的合作仅是其在中国一系列新软件合作项目的最近一次；而IBM在中国的硬件销售不断下滑。(完)

(编译 于春红; 审校 朱晓军)

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