腾讯二度跨足互联网保险 拟联手中信国安建立和泰人寿--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 互联网公司再度进入金融领域，在以并列二股东名义试水参股众安财险后，中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)又开始紧锣密鼓地发起设立互联网寿险公司——和泰人寿（暂名），腾讯与中信集团子公司中信国安并列为最大单一股东，这可能将是首家以寿险为主的互联网保险公司。
上海证券报周三报导，根据和泰人寿（待筹）的战略定位，它将是一家创新型、轻资产型互联网保险公司。目前已开业的众安及获筹的易安、安心、泰康在线均为互联网财险公司，和泰人寿如果获批，则可能成为国内第一家互联网寿险公司。
和泰人寿的注册地设在山东，但实际运营总部设于北京。知情人士分析称，和泰人寿将注册地设在山东，一方面与股东中有山东企业这个因素相关，另一个关键原因是，京沪等一线城市整体竞争激烈，而其他省级政府在实现当地保险法人机构“零突破”上表现地更为积极，这可能更有利于保险牌照的尽快落地。
据悉，和泰人寿内部已经制定了互联网保险战略规划，核心点包括：产品及销售经营模式互联网化，定价互动互利化；服务及运营管理互联网化、自动化、简便化、智能化；大数据动态定价与个性化服务；探索互联网场景保险。
另外，虽然定位为互联网寿险公司，但据知情人士所述，和泰人寿并不打算完全放弃其他渠道。根据其内部定位，前期是银保与网销渠道并举，未来则以网销为主、银保为辅，而投入成本较大的个险、电销等渠道并不在其开通之列。
目前尚不清楚腾讯发起设立和泰人寿的背后，究竟是财务型投资还是战略性入股。这在一定程度上将影响和泰人寿未来发展走向。（完）
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。