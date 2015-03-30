腾讯称看好社交应用、互联网+等四大移动互联网发展方向

路透上海3月30日 - 中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)社交网络事业群副总裁侯晓楠周日表示，未来移动互联网创新将朝着社交应用垂直化、娱乐应用社交化、工具应用平台化及“互联网+”四个方向去发展，腾讯看好其中的投资机会，旗下开放平台将扶植更多优质的移动互联网创业企业。

他在财智湾区论坛上表示，腾讯稍早已宣布以流量换股权的“双百亿”计划，三年内以100亿下载流量，培育起100家估值超过1亿美元的创新开发企业。

“现在移动互联网有着非常大的发展，不管开发者数量还是应用数量，都有一个几何级别的增长，...移动互联网是我们应该把握的一个机遇。”他称。

他指出，虽然腾讯已经布局了一些社交平台，但在垂直平台领域，依然有很多投资机会，类似陌陌(MOMO.O)的社区平台创业和投资机会很多，“中国拥有全球最大的社交群平台，小小一个群，就有几百万人，这个机会相当大。”

而在传统行业嫁接互联网的“互联网+”方面，滴滴打车已是一个很好的例子。出租车与互联网的结合，产生了一家估值数十亿美元的公司。

侯晓楠说，现在移动互联网的产生，手机变成了一个生产工具。中国具有巨大的消费市场，随着手机的普及优化合作，包括尽量打通互联网环节，将释放很多社会中有技能的人的潜力，以获得了更大的效果。

“社会上所有有资源的人，他们都可以通过互联网来发出自己的需求。”他说，移动互联网，将促使教育、旅游、医疗、新闻、跨境零售等传统行业爆发出新的活力，提供服务的更看重客户体验和评价，消费者也可享受更专业和优质的服务。

他指出，自2011年开始，腾讯就推行开放平台战略，利用自身资源培育了数千家小企业。其中一些企业已经上市或被并购，去年A股上市公司并购的很多手游公司，绝大部分是通过腾讯平台发展起来的。目前腾讯开放平台培育企业的估值合计已超过3,000亿元人民币。

腾讯拥有中国最大的社交网络，去年底腾讯QQ的月活跃帐户达8.15亿；微信及wechat的月活跃用户达5亿户。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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