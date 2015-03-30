腾讯称看好社交应用、互联网+等四大移动互联网发展方向

中国互联网巨头--腾讯社交网络事业群副总裁侯晓楠表示，未来移动互联网创新将朝着社交应用垂直化、娱乐应用社交化、工具应用平台化及“互联网+”四个方向去发展，腾讯看好其中的投资机会，旗下开放平台将扶植更多优质的移动互联网创业企业。腾讯拥有中国最大的社交网络，去年底腾讯QQ的月活跃帐户达8.15亿；微信及wechat的月活跃用户达5亿户。路透