腾讯向中国最大医疗健康互联网公司丁香园注资7000万美元

路透上海9月3日 - 中国最大的医疗健康互联网公司丁香园周二宣布，获得腾讯(0700.HK)的战略投资，投资规模为7,000万美元，腾讯将获得丁香园折现和全面摊薄后的少数股权，预计交易将在本月完成交割。

据丁香网新闻稿，投资完成后，丁香园将会和腾讯各个平台展开一系列合作，包括对微信系统的探索和对接。

腾讯公司负责人表示，“丁香园拥有独特的医疗资源，也拥有中国最大的医生网络，整个团队对医疗行业的理解务实而深刻，将这样的资源和团队与微信和手Q的资源对接，无疑会为这个行业提供独特的价值。”

丁香园负责人称，获得投资后，将持续投入资金与资源研发面向医生、企业和大众的医疗健康类产品。公司将为中国医生提供更好的产品和内容，并将医生资源与制药 (医疗器械) 企业进行对接，帮助双方建立更为合规有效的多渠道学术互动平台。凭借大数据资源优势，丁香园也将为企业与医疗机构提供更为精准与高价值的行业型人力资源解决方案。

丁香园此前已经引入美国风投机构DCM和顺为基金等投资者。完成此次融资后，丁香园创始人管理团队仍然保持控股及董事会多数席位，腾讯集团副总裁彭志坚将出任丁香园董事。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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