企业结盟：腾讯和京东可能合并电子商务业务--报导

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透香港2月20日 - 彭博周四引述两位匿名消息人士报导，腾讯控股 正在与京东商城(JD.com)洽商，将电子商务业务与后者合并。
报导引述一位消息人士称，双方在考虑几个选项，包括腾讯将网上购物业务并入京东，同时获得京东6%股份。
路透联系到腾讯时，腾讯拒绝置评。京东发言人对路透表示，就市场传言发表评论不符合公司政策。
21世纪经济报道周三引述未具名的投行消息人士报导，腾讯可能收购京东股份。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。