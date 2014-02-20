更新版 1-企业结盟：腾讯和京东可能合并电子商务业务--消息

(更改消息来源并新增细节)

路透香港2月20日 - 知情人士周四对路透表示，中国互联网巨头腾讯控股 正在与中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)洽商，合并双方电子商务业务。证实了稍早的媒体报导。

双方若达成协议，将缩小他们在电子零售领域与阿里巴巴集团的差距。

不过知情人士称，仍不清楚双方能否达成具有约束力的协议。

根据Euromonitor的数据，阿里巴巴旗下天猫商城在互联网零售领域的市占率至少有五成，而淘宝在C2C网络销售领域的市占率约为80%。

相比而言，京东的市占率接近13%。

彭博稍早报导，腾讯和京东在考虑几个选项，包括腾讯将其网上购物业务并入京东，同时获得京东6%股份。

21世纪经济报道周三引述未具名的投行消息人士报导，腾讯可能收购京东股份。

路透联系到腾讯时，腾讯拒绝置评。京东发言人对路透表示，就市场传言发表评论不符合公司政策。

对路透透露上述信息的知情人士拒绝署名，因协商属于机密。

腾讯股价周四收低3.1%，香港股市恒生指数 跌1.2%。(完)