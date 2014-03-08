中国企业：腾讯入股京东接近敲定，至少持约16%京东股份--媒体

路透上海3月8日 - 中国财新网周六援引多个消息源称，京东商城与中国互联网巨头腾讯 电商的合并方案接近敲定，微信支付将为京东开放专属入口；预计腾讯以电商资产作价，入股京东至少约16%股份。

报导指出，双方若达成协议，将缩小他们在电子零售领域与阿里巴巴集团的差距。不过，腾讯的电商平台易迅网并入京东，腾讯旗下的拍拍、QQ团购等还需敲定。

“具体的入股比例不到最后一刻都还会有变数，16%只是目前商定的至少比例，不排除入股到20%多的可能性。而京东创始人刘强东仍将掌握京东的控制性投票权，”报导援引多位接近交易的知情人士说。

知情人士还称，仍不清楚双方能否达成具有约束力的协议。

路透上月报导称，腾讯控股正在与中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)洽商，合并双方电子商务业务。

腾讯股价周五收低4.5%，香港股市恒生指数 跌0.19%。(完)