腾讯投资京东代价近88亿元 其持股价值已倍增

路透上海5月15日 -中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)周三晚间公布的一季报显示，3月腾讯投资国内领先的自营电子商务企业京东（JD.COM）的总代价为87.98亿元人民币。按京东稍早披露的首次公开发行（IPO）发行区间，腾讯所持京东的股份价值已倍增。

腾讯与京东的交易于3月10日宣布，腾讯以现金、若干电子商务业务及资产，以及易迅9.9%股权为代价购买京东3亿5,167.86万股普通股，约占京东IPO前股本的15%。不过当时双方均未披露该项交易的价值。

上周五京东已披露其美国存托股份(ADS)的IPO价格区间为每股16-18美元，每股ADS代表两股普通股，发行后公司将在纳斯达克上市。若以招股区间中间值17美元计算，腾讯所持股份的价值为29.89亿美元，约折185亿元人民币。

腾讯季报还表示，今年前三个月，腾讯以35.16亿元总额收购其他联营公司或额外投资于现有联营公司，该等联营公司主要从事O2O生活资讯服务、团购交易服务等。

腾讯于2月宣布，完成对国内本地生活类网站大众点评的收购，获得后者20%股权。但该项交易未披露更多财务细节。业内人士分析，上述35.16亿元投资总额中，大部分被用于大众点评的收购，与之前市场传言的4亿美元收购价较接近。

腾讯截至3月底止三个月净利为64.57亿元，去年同期为40.44亿，远高于分析师平均预测的49.3亿元。公司股东大会已同意普通股一拆五的拆细方案。拆细后的腾讯2988.HK周四早盘报108.5港元，涨5.54%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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