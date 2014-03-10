腾讯入股京东 将占IPO前15%股份

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透香港3月10日 -中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)周一公告，与中国大型互联网零售企业--京东(JD.com)签署战略合作协议，腾讯同意通过旗下全资附属公司向京东认购3.517亿股普通股，认购完成后占京东上市前在外流通的普通股15%。
腾讯周一公告称，于股份认购协议交割时，将向京东支付或促使其一家附属公司向京东支付2.147亿美元。
公告并称，双方签署战略合作协议，该协议规定了腾讯与京东在电商业务方面的总体战略合作框架。
此外，腾讯、京东及买方亦签署了首次公开发行股份（IPO）认购协议，即京东IPO完成时，腾讯通过买方认购相关数目的京东普通股，且在考虑就IPO行使任何超额配售选择权的情况下，占上市后在外流通的京东普通股的5%。
公告并称，腾讯与京东亦签署了认购期权协议，腾讯授予京东收购上海易迅保留权益的认购期权。
路透上月报导称，腾讯控股正在与中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)洽商，合并双方电子商务业务。
京东在开曼群岛注册成立，目前是中国最大的网络直接销售公司，目前拟进行IPO，并已向美国证券交易委员会提交了申请。
腾讯股价周五收低4.5%。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。