腾讯入股京东 将占IPO前15%股份

路透香港3月10日 -中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)周一公告，与中国大型互联网零售企业--京东(JD.com)签署战略合作协议，腾讯同意通过旗下全资附属公司向京东认购3.517亿股普通股，认购完成后占京东上市前在外流通的普通股15%。

腾讯周一公告称，于股份认购协议交割时，将向京东支付或促使其一家附属公司向京东支付2.147亿美元。

公告并称，双方签署战略合作协议，该协议规定了腾讯与京东在电商业务方面的总体战略合作框架。

此外，腾讯、京东及买方亦签署了首次公开发行股份（IPO）认购协议，即京东IPO完成时，腾讯通过买方认购相关数目的京东普通股，且在考虑就IPO行使任何超额配售选择权的情况下，占上市后在外流通的京东普通股的5%。

公告并称，腾讯与京东亦签署了认购期权协议，腾讯授予京东收购上海易迅保留权益的认购期权。

路透上月报导称，腾讯控股正在与中国大型互联网零售企业--京东商城(JD.com)洽商，合并双方电子商务业务。

京东在开曼群岛注册成立，目前是中国最大的网络直接销售公司，目前拟进行IPO，并已向美国证券交易委员会提交了申请。

腾讯股价周五收低4.5%。（完）

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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