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中国财经 | 2014年 3月 26日 星期三 17:48 BJT

腾讯入股韩国游戏开发商CJ Games28%股权

路透香港3月26日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，入股韩国CJGames的28%股权，代价约5亿美元。

CJ Games为韩国大型传媒集团CJ E&M(130960.KQ)旗下的网络游戏及移动游戏开发商与发行商。同时，CJGames将向CJ E&M收购一间包括Netmarble业务的公司。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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