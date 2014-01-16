腾讯微信推类余额宝产品“理财通”

路透上海1月16日 -在中国阿里巴巴集团旗下支付宝的闲钱理财产品--余额宝获得极大成功后，其竞争对手腾讯(0700.HK)微信平台周三晚间亦开始低调试运行微信版类余额宝产品--理财通，华夏基金成首家上线的基金公司合作方。

腾讯微信平台显示，其合作的基金产品为华夏的货币基金产品，最近七日的年化收益率为6.435%。不过，目前理财通在试运行期，每个客户单日最高只能存入8,000元人民币。

去年6月支付宝才推出的余额宝在半年多的时间内爆发出极大能量，截止周三其规模已逾2,500亿元，与其合作的天弘基金管理公司亦一举超越华夏基金公司，成为国内最大的基金公司，挂钩的基金产品--增利宝货币基金亦成为全国最大基金，在全球货币基金中排名第14位。

余额宝的成功吸引了其他企业争相开发互联网版的闲钱理财产品，例如苏宁云商(002024.SZ)旗下苏宁易付宝共同推出的余额理财产品“零钱宝”本周三正式上线，首批合作基金公司包括汇添富基金和广发基金。

此前媒体报导称，微信版类余额宝产品的合作对象不仅华夏基金一家，汇添富、易方达和广发基金三家公司亦有可能介入。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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