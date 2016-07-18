特写：腾讯寻求35亿美元贷款 收购芬兰手游公司Supercell

2016年6月21日，芬兰手游公司Supercell创立者暨CEO Ilkka Paananen (左)和腾讯总裁刘炽平，在赫尔辛基会见记者时握手。Lehtikuva/Seppo Samuli/via REUTERS

路透香港7月18日 - 中国互联网巨头腾讯控股在考虑寻求35亿美元贷款用于收购，这将再次考验银行业对于科技产业的风险偏好。最近几个月，已经有多笔数十亿美元的融资案。

腾讯这次寻求联贷是为了收购芬兰手机游戏公司Supercell Oy。该公司只有190名员工，但开发的四款游戏每款都有上亿玩家。

腾讯将出资86亿美元，收购84.3%的股权，其中包括日本软银集团转让的72.2%股权。这将创下全球最大的游戏产业并购案之一，也是腾讯迄今最大的一笔收购。

之前亚洲银行业已经对中国的科技、媒体和电讯产业建立大量曝险。去年12月以来，中国电商巨头阿里巴巴、搜索公司百度和腾讯总共从离岸市场获得了128.9亿美元的五年期到期一次性偿还贷款。

其中仅腾讯一家就获得了68.9亿美元贷款。

但是，银行家仍预计，在交易流缓慢和流动性充裕之际，腾讯的最新融资将吸引到强烈参贷意愿。

“它(腾讯)是高品质发行人，而且鉴于市场上交易不多，我认为这笔贷款没有参贷兴趣不足的理由，”一位参与腾讯之前两笔贷款交易的资深联贷银行家称。

“截至目前为止，这笔交易的结构尚未确定，我们仍在与客户进行双边谈判。”

**游戏开始**

消息人士称，这笔35亿美元的贷款料没有追索权，腾讯寻求往来银行至少承贷10亿美元，期限为五年。一位消息人士称，承贷截止日期为本月底。

据消息人士称，腾讯最新这笔融资的价格谈判显示，综合收益高于200个基点，比腾讯之前两笔交易提供的120至125个基点要高。

Supercell去年税前获利为8.8亿欧元(9.75亿美元)，营收为21亿欧元，使得这家成立只有六年的公司获利位居芬兰企业前列。收购完成之后，Supercell将继续以芬兰为总部。

“我丝毫不怀疑腾讯和Supercell合并后带来的短期协同效应。不过游戏行业的商业周期是很短的。所以我们认为这笔五年期贷款采取分期偿还方式更为合适。”曾参与腾讯此前两笔贷款交易的一银行人士说道。

腾讯的时间表可能是其最大挑战。

“对我们来说时间安排太紧张了。在这么短的时间内，很难完成审批程序。与普通贷款相比，该贷款需要更多部门的批准。”一家往来银行的银行家表示。

美银美林是腾讯是次收购案的咨询顾问，摩根士丹利负责Supercell的咨询工作。

腾讯在6月以及去年12月分别获利44.4亿美元以及24.5亿美元五年期融资，原始牵头行兼簿记行(MLAB)均为澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行。

两宗交易都在市场中获得热烈反响。6月交易中有25家银行参贷，较12月那宗多出三分之一，实际融资额是起初15亿美元目标的三倍。25家银行中有13家是新介入的银行。

“这是腾讯，为什么不(借钱给它呢)？”参与腾讯过去两宗联贷交易的一位并购融资银行家称，“另外，目标公司资质不错，而且这次的贷款结构将有所不同。”

香港上市的腾讯债信评级为A2/A/A+ (穆迪/标普/惠誉)。

腾讯还在与希望购买Supercell的潜在联合投资者进行磋商。该笔交易将使Supercell估值达到约102亿美元。腾讯称，在收购Supercell的财团中，预计其将至少持有50%的权益。Supercell是目前广受欢迎的《卡通农场》、《部落冲突》、《海岛奇兵》、《皇室战争》游戏的制作方。

腾讯营收主要来自在线游戏业务，占到总营收的53.4%，2016年第一季较上年同期强劲增长28.3%。腾讯呈送给证交所的备案中称，增长主要反映了智能手机和电脑新游戏所做的贡献。

分析师称，腾讯QQ和微信庞大的用户群将帮助Supercell在中国获得新用户及收入。(完)