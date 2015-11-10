腾讯重返贷款市场 寻求12.5亿美元融资--TRLPC

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国网络巨头腾讯控股有限公司目前重返贷款市场，寻求12.5亿美元五年期融资。18个月以前，腾讯在2014年5月曾获得一笔规模小一些的融资。
消息人士称，澳新银行、中银香港、花旗、汇丰和瑞穗银行是这笔子弹式贷款的牵头行兼簿记行，所筹资金将用作一般企业用途。上述五家银行按等额承销此贷款，预计将在未来数周进入银团组建阶段。
一位消息人士称，由于腾讯拥有投资级的信贷评级，贷款定价为略高于100个基点，将分为定期贷款和备用贷款安排。
穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.43万亿港元（1,845亿美元）。
腾讯在去年5月首次涉足贷款市场，当时的市值为1,370亿美元。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益159个基点，利率较Libor加码151个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。
Tencent Asset Management是本案的借款人，腾讯控股是担保人。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。