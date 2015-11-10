腾讯重返贷款市场 寻求12.5亿美元融资--TRLPC

路透香港11月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国网络巨头腾讯控股有限公司目前重返贷款市场，寻求12.5亿美元五年期融资。18个月以前，腾讯在2014年5月曾获得一笔规模小一些的融资。

消息人士称，澳新银行、中银香港、花旗、汇丰和瑞穗银行是这笔子弹式贷款的牵头行兼簿记行，所筹资金将用作一般企业用途。上述五家银行按等额承销此贷款，预计将在未来数周进入银团组建阶段。

一位消息人士称，由于腾讯拥有投资级的信贷评级，贷款定价为略高于100个基点，将分为定期贷款和备用贷款安排。

穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.43万亿港元（1,845亿美元）。

腾讯在去年5月首次涉足贷款市场，当时的市值为1,370亿美元。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款，最高综合收益159个基点，利率较Libor加码151个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。

Tencent Asset Management是本案的借款人，腾讯控股是担保人。（完）