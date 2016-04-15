腾讯控股再度涉足贷款市场 寻求至多20亿美元贷款--TRLPC

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股再度光顾贷款市场，寻求至多20亿美元的五年期贷款，加入行业融资大潮；就在不到几个月前该公司刚刚完成了一笔24.5亿美元的贷款。这一行业的融资在银行业中颇具吸引力。
消息人士称，腾讯控股正在寻求15亿美元至20亿美元的子弹式贷款，做企业一般运营之用。该公司可能会把这笔交易交给12月中时操办24.5亿美元五年期贷款的同一拨银行来做。
澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行是上述24.5亿美元贷款交易中的牵头行兼簿记行(MLAB)，该贷款还吸引了14家其他银行参与。
在中国科技领域企业纷纷寻求贷款之际，腾讯控股在四个月内二度涉足贷款市场。互联网搜索企业百度当前在市场中寻求10亿美元的五年期贷款，而电商巨头阿里巴巴至多40亿美元的五年期贷款案即将完成。
在腾讯控股24.5亿美元的子弹式贷款案中，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，综合收益为125个基点。百度10亿美元的五年期贷款案中，利率为较Libor加码110个基点，最高综合收益为124个基点。阿里巴巴贷款案中，利率加码情况与百度相同，最高综合收益为123个基点。
穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。
给阿里巴巴的评级分别是A1/A+/A+。
穆迪/惠誉给百度的评级分别是A3/A。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。