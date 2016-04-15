腾讯控股再度涉足贷款市场 寻求至多20亿美元贷款--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股再度光顾贷款市场，寻求至多20亿美元的五年期贷款，加入行业融资大潮；就在不到几个月前该公司刚刚完成了一笔24.5亿美元的贷款。这一行业的融资在银行业中颇具吸引力。

消息人士称，腾讯控股正在寻求15亿美元至20亿美元的子弹式贷款，做企业一般运营之用。该公司可能会把这笔交易交给12月中时操办24.5亿美元五年期贷款的同一拨银行来做。

澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行是上述24.5亿美元贷款交易中的牵头行兼簿记行(MLAB)，该贷款还吸引了14家其他银行参与。

在中国科技领域企业纷纷寻求贷款之际，腾讯控股在四个月内二度涉足贷款市场。互联网搜索企业百度当前在市场中寻求10亿美元的五年期贷款，而电商巨头阿里巴巴至多40亿美元的五年期贷款案即将完成。

在腾讯控股24.5亿美元的子弹式贷款案中，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，综合收益为125个基点。百度10亿美元的五年期贷款案中，利率为较Libor加码110个基点，最高综合收益为124个基点。阿里巴巴贷款案中，利率加码情况与百度相同，最高综合收益为123个基点。

穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。

给阿里巴巴的评级分别是A1/A+/A+。

穆迪/惠誉给百度的评级分别是A3/A。(完)